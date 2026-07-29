Российская команда Mechanica добилась серии побед на международных стартах по триатлону

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российская команда по триатлону Mechanica, выступающая в возрастных группах и профессиональной категории, показала серию успешных результатов на международных стартах июня-июля, сообщили в пресс-службе команды.

В июне на гонке IRONMAN 70.3 в Дурбане (ЮАР) россияне одержали две победы в абсолютном зачете - у мужчин и у женщин. Первыми на финиш пришли Евгений Тихонин и Мария Курченко.

В июле команда выступила сразу на двух стартах в Азии. На гонке CHALLENGE Gunsan в Южной Корее, где Mechanica впервые была представлена в профессиональной категории, атлет Богдан Коваленко завоевал серебряную медаль. Коваленко уверенно провел плавательный и велосипедный этапы гонки, лидировал большую часть беговой дистанции, однако на финишном отрезке уступил победу спортсмену из Австралии. Старт в Южной Корее проходил в жаркую погоду - температура воздуха достигала 37 градусов.

26-27 июля на гонке IRONMAN 70.3 Desaru Coast в Малайзии, которая также прошла в сложных погодных условиях - с сильным ветром, из-за которого организаторам пришлось сократить плавательный этап, и тропическим ливнем на велосегменте, - Евгений Тихонин и Мария Курченко закрепили успех, показанный в июне в Дурбане, вновь финишировав первыми в абсолютном зачете, а также выиграв возрастную группу 25-29 лет. По словам Тихонина, на этот раз он сознательно не форсировал результат, учитывая нагрузку предыдущих стартов сезона. Третий участник команды на этой гонке, Илья Косов, завоевал бронзу в абсолютном зачете и победил в возрастной группе 40-44 года.

В команде отмечают, что в подготовке к соревнованиям спортсмены использовали современные методики контроля состояния организма, в частности датчики температуры тела для тепловой адаптации и анализ крови на лактат для контроля интенсивности тренировок.

Команда Mechanica была образована в 2025 году. Идея объединить перспективных спортсменов-любителей и профессионалов принадлежит основателю команды Ярославу Гафурову и тренеру Илье Косову. В настоящее время в составе четыре атлета, в перспективе команда планирует расширение.

Главным стартом сезона для команды станет чемпионат мира IRONMAN 70.3, который пройдет 12-13 сентября в Ницце (Франция), где на высокие места будут претендовать Евгений Тихонин и Мария Курченко. Илья Косов планирует выступить на чемпионате мира по триатлону на длинной дистанции на Гавайях. Богдан Коваленко продолжит сезон стартом на гонке CHALLENGE Samarkand, по итогам которой определится его финальный старт сезона.