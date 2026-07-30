ЕК пока не готова комментировать планы президента ФИФА привлечь частных инвесторов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии пока не готовы давать официальные оценки планам президента ФИФА Джанни Инфантино по привлечению внешних инвестиций в чемпионат мира по футболу, но внимательно следят за ситуацией.

"Мы слышали об этих последних событиях и заявлениях. Мы следим за функционированием этого рынка с целью выявления пробелов или нарушений правил конкуренции. И если это окажется тем самым случаем, то будет применена обычная процедура (о нарушении правил конкуренции - ИФ). Но в данный момент мы внимательно наблюдаем за ситуацией", - сказала пресс-секретарь ЕК Шивон Макгарри.

Еще одна пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста объяснила: "Европейская комиссия защищает модель спорта, являющуюся единой во многих отношениях. Но спортивные организации функционируют, как предприятия. (...) Они подчиняются общим правилам, как и другие предприятия. Мы следим за этим. Если будет официальная жалоба, мы станем действовать, но на данной стадии другие комментарии не последуют".

Так представители ЕК ответили на вопрос, какими компетенциями обладает Еврокомиссия в данном случае, и на просьбу прокомментировать реакцию члена ЕК по спорту Гленна Микаллефа, который раскритиковал планы Инфантино продать акции чемпионата мира частным инвесторам.

"Коммерческий успех должен укреплять футбол, а не разрушать его. Держитесь подальше от нашего спорта, - написал еврокомиссар в соцсети X. - Неустанная коммерциализация футбола приняла пагубный оборот, она представляет угрозу тем самым аспектам, которые сделали футбол самым популярным видом спорта в мире". "Это поднимает серьезные вопросы об управлении, независимости и конфликтах интересов".

The Times сообщила 28 июля о планах президента ФИФА привлечь внешние инвестиции в чемпионат мира. По сведениям издания, переговоры о таких инвестициях проводились с людьми, близкими к администрации США.

В ФИФА же пояснили, что речь идет о возможном создании дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) с оборотом в $20 млрд, которая будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогут приобрести до 20% акций этой компании.

Sky News отмечает, что главным инвестором FFE может стать Джошуа Кушнер - американский предприниматель и брат Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа.

Такой шаг резко раскритиковали многие институты футбольного управления, региональные футбольные ассоциации и различные известные личности, в частности, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

После волны критики Инфантино пояснил, что идея является только предложением, а не уже согласованным обязательством. При этом он выразил мнение, что укрепление коммерческой стороны футбола является естественным шагом в эволюции спорта.