Баскетболист Иван Едешко скончался на 82-м году жизни

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался на 82 году жизни, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба ЦСКА.

"Сегодня на 82-м году жизни скончался один из величайших игроков в истории нашего клуба, всего отечественного и мирового баскетбола Иван Едешко", - говорится в сообщении.

Едешко - "автор легендарного "золотого" паса Олимпиады-1972, чемпион мира, двукратный чемпион Европы со сборной СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов и 8-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА был настоящим пионером игры. Он стал одним из первых высоких плеймейкеров в мировом баскетболе, сделавшим зрелищные моменты естественной частью матчей и фактором больших побед", - отметили на сайте.

Информацию о прощальной церемонии планируется опубликовать завтра, 31 июля, говорится в сообщении.