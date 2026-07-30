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Тренер Виталий Сланов усомнился, что Тим Цзю достигнет уровня своего отца

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тренер обладателя пояса WBA Continental в тяжелом весе Артема Сусленкова Виталий Сланов считает, что выступающий за Австралию Тим Цзю за явным преимуществом одолел американца Эррола Спенса. По мнению эксперта, у Тима Цзю в боксе большое будущее, однако он вряд ли достигнет уровня своего отца Константина Цзю.

"Тим Цзю выиграл в одну калитку. Он доминировал и не спешил. Хотя Тим иногда суетится и спешит, что в итоге ему мешает. Да, Спенс тоже попадал, но Тим Цзю забирал раунд за раундом. Признаем, что Спенс после аварии уже не тот. Он не был в лучших кондициях в бою с Теренсом Кроуфордом, а сейчас прошли три года. В поединке с Тимом Спенс проигрывал и в физической мощи, и по таймингу, и по скорости. Действовал очень однообразно. Тим Цзю был намного интереснее", - сказал Сланов "Интерфаксу".

"Насчет Тима Цзю все равно трудно говорить. В двух боях с Фундорой у него не пошло. Против Бахрама Муртазалиева он вообще зачем-то в начале боя куда-то побежал рисковать и нарвался на удары", - отметил собеседник агентства.

"Тим Цзю - хороший и классный боксер, но далеко-далеко-далеко не папа, не Костя Цзю. Думаю, Тиму никогда и не дорасти до уровня Константина Цзю. Но Тим Цзю все равно является приличным боксером, будем за него болеть", - подчеркнул Сланов.

26 июля Тим Цзю одолел экс-чемпиона мира в трех версиях Эррола Спенса. Победу австралийцу в Сиднее признали единогласным решением судей. После этого боя Спенс объявил о завершении карьеры.

Тим Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.

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