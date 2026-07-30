Глава лиги АСА уверен в победе Усмана Нурмагомедова над Арчи Колганом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент АСА Магомед Бибулатов не ждет конкурентного боя в противостоянии между чемпионом PFL в легком весе Усманом Нурмагомедовым и американцем Арчи Колганом.

"Усман Нурмагомедов - это чемпион, который на голову сильнее всех остальных, и с каждым боем он это доказывает.Арчи - хороший борец, как отметил сам Усман, у каждого бойца есть бензобак, который закончится. Не думаю, что Колган будет конкурентный соперником для Нурмагомедова", - сказал Бибулатов "Интерфаксу".

Этот бой состоится в ночь на 1 августа по московскому времени в Нью-Йорке. Оба бойца удерживают статус непобежденных бойцов в ММА: Нурмагомедов выиграл 21 бой из 21, еще один поединок признан несостоявшимся. Колган победил во всех 15 поединках.