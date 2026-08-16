Боец ММА Мясников назвал потрясающим достижение Махачева в UFC

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Валерий Мясников восхитился поединком между соотечественником Исламом Махачевым и ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии.

"Крутой поединок, который держал в напряжении до самого последнего раунда. Многие ждали, что Ислам запросто одержит победу, но уровень сопротивления оказался очень высоким. Тут нужно отдать должное Гэрри. Но Ислам проявил характер и затащил этот бой", - сказал Мясников "Интерфаксу".

В ночь на воскресенье по московскому времени Махачев единогласным решением судей одолел ирландца Иэна Гэрри и защитил титул чемпиона UFCв полусреднем весе. Победа стала для россиянина в UFC 17-й подряд. Эта победная серия - рекордная в истории Абсолютного бойцовского чемпионата.

17 побед - потрясающий рекорд. Очевидно, что по достижениям Махачев - лучший боец UFC из России. Он переплюнул достижения Хабиба, и это просто факт. Но очевидно, что влияние Хабиба некуда не девается, поэтому сложно назвать кого-то сильнее, чем он", - отметил Мясников.

"По поводу следующего поединка, думаю, что соперником Махачева станет Карлос Пратес. Хотя лично мне хотелось бы увидеть бой против Моралеса", - добавил он.

Теперь на счету Махачева в ММА 29 побед и оно поражение. 28-летний Гэрри проиграл второй бой при 17 победах.