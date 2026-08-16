"Зенит" разгромил "Динамо" в чемпионате России по футболу

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:0 победили московское "Динамо" в домашнем матче четвертого тура чемпионата России.

Два гола провел Александр Соболев – на 29-й (с пенальти) и 33-й минутах, один – Максим Глушенков (87).

"Зенит" набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На три балла действующий чемпион России отстает от "Краснодара". "Динамо" - на 10-м месте, 4 очка.

В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет со "Спартаком", "Динамо" дома встретится с дебютантом РПЛ "Родиной". Оба матча запланированы на 23 августа.