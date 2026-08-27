Хет-трик Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 4:1 разгромили "Реал Сосьедад" в домашнем матче первого тура чемпионата Испании.

Игра прошла в Мадриде.

В составе победителей хет-трик оформил французский нападающий Килиан Мбаппе, отличившийся на 40-й, 60-й и 80-й минутах. Еще один мяч на 68-й минуте забил Винисиус Жуниор. У гостей единственный гол на счету полузащитника Луки Сучича (44').

Российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян попал в заявку на матч, но на поле не вышел.

Матч был перенесенным, к настоящему моменту состоялся второй тур. "Реал" набрал 6 очков, он лидирует в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям "Севилью" и "Бетис". Потерпевший два поражения в двух турах "Реал Сосьедад" занимает последнее, 20-е место. У него очков нет, как и у "Атлетика".