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Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Определились все 36 клубов, которые выступят на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2026/27.

Прямые путевки ранее получили 29 команд: "Арсенал", "Астон Вилла", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия), "Атлетико", "Барселона", "Бетис", "Вильярреал", "Реал" (все - Испания), "Бавария", "Боруссия Дортмунд", "Лейпциг", "Штутгарт" (все - Германия), "Интер", "Комо", "Наполи" "Рома" (все - Италия), "Ланс", "Лилль", "Пари Сен-Жермен" (все - Франция), "Порту" и "Спортинг" (обе - Португалия), ПСВ, "Фейеноорд" (обе - Нидерланды), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Славия" (Чехия) и "Шахтер" (Украина).

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К ним присоединились семь команд, прошедших квалификационный отбор: "Викинг", "Буде-Глимт" (обе – Норвегия), АЕК (Греция), "Фенербахче" (Турция), ЛАСК (Австрия), "Сабах" (Азербайджан), "Слован" (Словакия).

Жеребьевка пройдет 27 августа.

Начиная с сезона-2024/25, турнир проходит по обновленному формату, главная его особенность: команд объединяет одна таблица, они не разделены на группы. Первые восемь клубов напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

Действующий победитель Лиги чемпионов – ПСЖ.

Российские клубы участия в ЛЧ не принимают из-за санкций.

футбол Лига чемпионов УЕФА ПСЖ Матвей Сафонов Галатасарай Алексей Батраков
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