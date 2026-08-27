Поиск

Андреева и Рублев проиграли в полуфинале US Open в миксте будущим триумфаторам турнира

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев не смогли выйти в финал турнира Большого шлема US Open в смешанном парном разряде (миксте).

Соревнование проходит в Нью-Йорке.

В полуфинале россияне уступили паре из Чехии Каролине Муховой и Якубу Меншику - 4:5 (6:8), 5:3, 9:11.

В тот же день в США прошел и финал турнира в миксте. В решающем матче Мухова и Меншик одолели швейцарку Белинду Бенчич и итальянца Флавио Коболли со счетом 6:3, 1:6, 10:6 и стали триумфаторами соревнования.

Призовой фонд US Open в 2026 году составляет рекордные $108 млн.

Соревнования в основных сетках мужского и женского одиночных разрядов стартуют 31 августа.

US Open Андрей Рублев Мирра Андреева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хет-трик Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании

Хет-трик Мбаппе помог "Реалу" разгромить "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании

Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Бой Никиты Цзю и Бена Махоуни победителя не выявил

Бой Никиты Цзю и Бена Махоуни победителя не выявил

Юный полузащитник сборной Марокко перешел в "Манчестер Сити" за 95 млн евро

Юный полузащитник сборной Марокко перешел в "Манчестер Сити" за 95 млн евро

Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал US Open в миксте

Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал US Open в миксте

Мирра Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал US Open в миксте

Футболисты ЦСКА Мойзес и Баринов выбыли на полгода

"Спартак" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Краснодар" выиграл пятый матч подряд в РПЛ

Ландо Норрис стал победителем Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Ландо Норрис стал победителем Гран-при Нидерландов "Формулы-1"