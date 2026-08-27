Андреева и Рублев проиграли в полуфинале US Open в миксте будущим триумфаторам турнира

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Мирра Андреева и Андрей Рублев не смогли выйти в финал турнира Большого шлема US Open в смешанном парном разряде (миксте).

Соревнование проходит в Нью-Йорке.

В полуфинале россияне уступили паре из Чехии Каролине Муховой и Якубу Меншику - 4:5 (6:8), 5:3, 9:11.

В тот же день в США прошел и финал турнира в миксте. В решающем матче Мухова и Меншик одолели швейцарку Белинду Бенчич и итальянца Флавио Коболли со счетом 6:3, 1:6, 10:6 и стали триумфаторами соревнования.

Призовой фонд US Open в 2026 году составляет рекордные $108 млн.

Соревнования в основных сетках мужского и женского одиночных разрядов стартуют 31 августа.