"Ростов" обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" со счетом 2:0 победили ЦСКА в третьем туре Пути РПЛ Кубка России.
Встреча состоялась в Ростове-на-Дону.
Голы забили Имран Азнауров (75-я минута) и Данила Прохин (85).
"Ростов" лидирует в группе D, набрав 9 очков, далее идут "Акрон" (5), ЦСКА и "Локомотив" (по 2).
В плей-офф выходят по три лучшие команды каждой из четырех групп. Первые продолжат выступление в плей-офф Пути РПЛ; команды, ставшие третьими, опускаются в нижнюю сетку, Путь регионов.
Действующим обладателем Кубка России является "Спартак".