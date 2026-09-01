"Ростов" обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" со счетом 2:0 победили ЦСКА в третьем туре Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась в Ростове-на-Дону.

Голы забили Имран Азнауров (75-я минута) и Данила Прохин (85).

"Ростов" лидирует в группе D, набрав 9 очков, далее идут "Акрон" (5), ЦСКА и "Локомотив" (по 2).

В плей-офф выходят по три лучшие команды каждой из четырех групп. Первые продолжат выступление в плей-офф Пути РПЛ; команды, ставшие третьими, опускаются в нижнюю сетку, Путь регионов.

Действующим обладателем Кубка России является "Спартак".