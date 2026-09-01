ФХР обжаловала в CAS решение ИИХФ о недопуске россиян

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России направила жалобу в Спортивный арбитражный суд года Лозанны на решения ИИХФ не допустить отечественные сборные к участию в международных соревнованиях. Об этом говорится в заявлении ФХР.

"27 июля Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение сохранить в силе запрет на участие российских команд в международных соревнованиях несмотря на то, что Дисциплинарный совет ИИХФ в мае отменил решение Совета ИИХФ продлить запрет на участие всех российских команд в соревнованиях под эгидой международной федерации. ФХР в соответствии с процедурой, для соблюдения процессуальных сроков направила жалобу в Дисциплинарный совет ИИХФ на соответствующие июльские решения Совета ИИХФ", - говорится в сообщении.

Ожидается, что слушание по делу состоится в конце октября 2026 года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него.

ФХР обращает внимание на то, что "если CAS примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для ИИХФ".

Сборные России и Белоруссии находятся под санкциями ИИХФ и не принимают участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.