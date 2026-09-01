ФИБА сняла ограничения с российских баскетболистов, тренеров и судей

Решение касается игроков по отдельности; в декабре рассмотрят вопрос допуска сборных и клубов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (ФИБА) принял решение снять все ограничения с российских и белорусских игроков, тренеров, судей и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3x3.

Об этом говорится в заявлении Российской федерации баскетбола.

Решение было принято на заседании в Швейцарии в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Теперь российские специалисты могут быть назначены на любые должности, а спортсмены — участвовать во всех соревнованиях ФИБА с немедленным вступлением решения в силу.

Возвращение национальных сборных и клубов в официальные турниры при этом остается отдельным вопросом. ФИБА планирует проработать логистические проблемы, вопросы безопасности и антидопинговые процедуры совместно с МОК. Конкретные решения по допуску команд будут приняты на заседании Центрального совета ФИБА в декабре 2026 года.

Президент РФБ Андрей Кириленко назвал снятие ограничений с индивидуальных лиц важной новостью, отметив при этом сложность вопроса возвращения сборных из-за визовых и транспортных проблем.

"То, что снимаются определенные ограничения, очень важно для нас — это то, о чем я говорил в последний месяц. Переговоры действительно шли и продолжают идти достаточно активно. Хочу подчеркнуть, что вопрос возвращения, в принципе, очень сложный, и в постановлении ФИБА это отражено. Большая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся — это логистика, визовое обслуживание, вопросы

, что особенно актуально в контексте потенциальных турниров в Европе", - приводит слова Кириленко пресс-служба федерации.

"Здорово, что сняты ограничения с индивидуальных лиц — игроков, тренеров, судей. Пока ограничения распространяются только на команды, а у отдельных спортсменов нет никаких запретов, они могут выступать в любых международных турнирах и мастерсах — и это большая новость", - добавил глава организации.

Российские сборные и клубы отстранены от международных стартов с февраля 2022 года.