Эдмонд Худоян стал семикратным чемпионом России по боксу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Эдмонд Худоян стал семикратным чемпионом России по боксу, в финале в весовой категории до 48 кг он победил Володю Мнацаканяна.



Чемпионат проходит в Саранске.



Худоян подтвердил намерение побить достижение Андрея Замкового по числу титулов на чемпионатах России, на его счету восемь наград высшего достоинства.

"Мы работаем и не останавливаемся! Андрею Замковому надо напрягаться. Хорошо, что он закончил карьеру и остановился на восьми титулах. Пусть ждёт, а мы будем улучшать результаты", - сказал Худоян журналистам.



Ранее Замковой в интервью "Интерфаксу" заявил, что порадуется за Худояна, если тот побьет его рекорд. По словам Худояна, он ожидал такую позицию от рекордсмена.

"Конечно, ожидал! Андрей — очень хороший, добрый парень, он сейчас работает в тренерском штабе сборной России. Я думаю, это ему только во благо, что в команде есть такие спортсмены, которые показывают высокие результаты и растут", - ответил Худоян на вопрос "Интерфакса".

К настоящему моменту в Саранске завершились еще несколько финальных поединков. Руслан Белоусов стал чемпионом России в весе до 60 кг, Андрей Пегливанян (до 57 кг) - трехкратным чемпионом России.

Победители чемпионата России по боксу получат по 1,5 млн рублей. Серебряным призерам полагается по 250 тыс. рублей, бронзовым – по 125 тыс.



Общий призовой фонд составляет 26 млн руб.