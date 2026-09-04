Андрей Замковой: порадуюсь за Эдмонда Худояна, если побьет мой рекорд по титулам

Чемпион мира по боксу Андрей Замковой Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Восьмикратный чемпион России, бронзовый призер ОИ, чемпион мира по боксу, ныне тренер Андрей Замковой в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину оценил уровень проходящего в Саранске чемпионата России, рассказал о шансах россиян на международных соревнованиях после снятия санкций. Также он отреагировал на перспективу того, что принадлежащий ему абсолютный рекорд по числу золотых медалей на чемпионатах страны будет побит

— Андрей, поделитесь впечатлениями о турнире в Саранске.

— Уровень чемпионата очень высокий, многим нравится. Есть небольшие недочеты, но это мелочи. Вчера в полуфинале боксировал мой подопечный Денис Козлов: сначала победу отдали сопернику, но после пересмотра комиссия все-таки присудила победу ему. Сегодня будем драться в финале. Уровень бокса в России всегда был, есть и будет высоким. Он постоянно растет: молодежь наступает на пятки и никому не уступает.

— Можно сказать, российские боксеры готовы к крупным соревнованиям после снятия санкций со стороны World Boxing?

— Россия всегда была готова. Скоро чемпионат Европы — там и посмотрим. Некоторые ребята сменили весовые категории: кто-то опустился, кто-то поднялся. Европа покажет, насколько мы сильны. Думаю, все будет хорошо, и наши спортсмены возьмут общекомандное первое место.

— Среди финалистов чемпионата России – шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян. Через пару лет он может побить ваш рекорд. Как отреагируете?

— Да и слава богу, ничего страшного. Не знаю, почему на этом делают такой акцент, мне этот вопрос задают не первый раз. Я наоборот порадуюсь, если у него получится. У меня не было цели стать абсолютным рекордсменом. Мне просто хотелось провести последний чемпионат России у себя дома, в Хабаровске (в 2023 году – ИФ), который я представлял на российской и мировой арене более 15 лет. Так получилось, что установил рекорд, но это не главное. Пускай парень готовится и тренируется.

— После того, как стали тренером, не тянет на ринг?

— Нет. Все эмоции и адреналин остаются в зале, у ринга, их хватает. Только по голове теперь не получаем, хотя голова все равно болит - за своих подопечных, за пацанов. Без этого никак.

— Насколько легко было перестроиться на тренерскую деятельность?

— Не скажу, что это было легко. Самое сложное — правильно объяснить и донести мысль до боксера, чтобы он действительно понял задачу, а не просто кивнул головой. Я заранее знал, что по завершении карьеры пойду в тренеры. Еще будучи действующим спортсменом, общаясь с ребятами по сборной, я высказывал свое мнение, анализировал бои. Можно сказать, потихоньку подготавливал себя к тренерской работе.

— Довольны ли вы пройденным этапом чемпионата в качестве тренера?

— Тренером я работаю всего третий год. Но мы уже дошли до финала чемпионата России. Сегодня боксируем, будем делать все, чтобы взять золото.

— Кто из действующих боксеров вам интересен в вашей весовой категории?

— Из россиян мне очень интересны Александр Зырянов и Ахмад Айдамиров (до 71 кг). Оба боксера мне нравятся, я даже работал с ними в углу на сборах и соревнованиях. Что касается зарубежных профессионалов и любителей, сейчас сложно кого-то выделить, надо смотреть бои. Когда я сам выступал, следил за потенциальными соперниками, а сейчас такой необходимости нет. Например, мне был интересен олимпийский чемпион казахстанец Серик Сапиев. На Олимпиаде-2012 я ему проиграл в полуфинале, затем он выиграл золото и взял Кубок Баркера (приз, вручаемый самому техничному боксеру Олимпиады – ИФ). Потом он ушел в профессионалы, и следить стало сложнее: только начинаешь изучать одного перспективного парня, а он уже уходит в профи после чемпионата мира или Европы. В любительском боксе сейчас долго не задерживаются. Приходилось быстро просматривать соперников, разбирать их и готовиться к бою.

— Принято считать, что любительский бокс находится в тени профессионального в медийном пространстве. Согласны?

— Федерация бокса России делает все возможное для популяризации нашего вида спорта, и она действительно растет. Спасибо огромное руководству: соревнования проходят на высоком уровне, призы отличные, поддержка боксеров очень серьезная. Так что благодарен президенту IBAУмару Назаровичу Кремлеву и генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Александровичу Беспутину за их работу.

Финальные на чемпионате России в Саранске пройдут в пятницу. Подопечный Замкового Денис Козлов, представляющий Мордовию, в весовой категории до 92 кг проведет бой с Камилем Джамаевым (Забайкальский край).