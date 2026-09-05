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Российские пары фигуристов заняли первые три места после короткой программы в Токио

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков показали лучший результат в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на турнире серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио.

Их прокат судьи оценили в 72,30 балла. Второе место занимают их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (72,25), третье — еще одна российская пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (70,81).

Произвольную программу пары представят 6 сентября. Россияне выступают под нейтральным флагом

Это первое взрослое соревнование после решения ISU о допуске российских фигуристов.

ISU фигурное катание
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