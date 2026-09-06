Четыре россиянина вышли в четвертый круг US Open

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Четыре российских теннисиста продолжают выступление на турнире Большого шлема US Open.

Соревнование проходит в Нью-Йорке.

Мужчины

Даниил Медведев (№8 в мировом рейтинге) – Фрэнсис Тиафо (США, 12)

Карен Хачанов (50) – Ле Тиен (США, 15)

Действующий победитель US Open в мужском одиночном разряде – испанец Карлос Алькарас.

Женщины

Мирра Андреева (5) – Анастасия Потапова (Австрия, 25)

Анна Калинская (23) – Эмма Наварро(США, 27)

Проиграли в четвертом круге Диана Шнайдер (16), Екатерина Александрова (19)

Действующая победительница в женском одиночном разряде – белоруска Арина Соболенко.

US Open входит в наиболее статусную в теннисе систему турниров Большого шлема. Призовой фонд соревнования в 2026 году – рекордные в истории тенниса $108 млн.