Четыре россиянина вышли в четвертый круг US Open
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Четыре российских теннисиста продолжают выступление на турнире Большого шлема US Open.
Соревнование проходит в Нью-Йорке.
Мужчины
Даниил Медведев (№8 в мировом рейтинге) – Фрэнсис Тиафо (США, 12)
Карен Хачанов (50) – Ле Тиен (США, 15)
Действующий победитель US Open в мужском одиночном разряде – испанец Карлос Алькарас.
Женщины
Мирра Андреева (5) – Анастасия Потапова (Австрия, 25)
Анна Калинская (23) – Эмма Наварро(США, 27)
Проиграли в четвертом круге Диана Шнайдер (16), Екатерина Александрова (19)
Действующая победительница в женском одиночном разряде – белоруска Арина Соболенко.
US Open входит в наиболее статусную в теннисе систему турниров Большого шлема. Призовой фонд соревнования в 2026 году – рекордные в истории тенниса $108 млн.