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Российские пары фигуристов заняли весь пьедестал на турнире в Токио

Российские пары фигуристов заняли весь пьедестал на турнире в Токио
Александра Бойкова (Россия) во время соревнований
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото соревнований спортивных пар на международном турнире серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио.

По сумме двух программ они набрали 203,66 балла. Второе место заняли их соотечественники Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (202,55), третье — еще одна российская пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94).

Это соревнование стало первым во взрослом разряде для отечественных фигуристов после того, как в июне ISU допустил представителей России.

Россияне выступают в нейтральном статусе.

ISU Токио Дмитрий Козловский Александра Бойкова фигурное катание
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