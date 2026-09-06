Российские пары фигуристов заняли весь пьедестал на турнире в Токио

Александра Бойкова (Россия) во время соревнований Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото соревнований спортивных пар на международном турнире серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио.

По сумме двух программ они набрали 203,66 балла. Второе место заняли их соотечественники Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (202,55), третье — еще одна российская пара Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (189,94).

Это соревнование стало первым во взрослом разряде для отечественных фигуристов после того, как в июне ISU допустил представителей России.

Россияне выступают в нейтральном статусе.