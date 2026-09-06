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Московское "Динамо" в меньшинстве обыграло "Спартак" в РПЛ

Московское "Динамо" в меньшинстве обыграло "Спартак" в РПЛ
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:1 взяли верх над столичным "Спартаком" в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.

Все голы состоялись в первом тайме. На 21-й минуте Данил Пруцев вывел "Спартак" вперед. На 25-й Ярослав Гладышев сравнял счет, на 34-й Артур Гомес провел победный для "Динамо" гол.

На 72-й минуте красную карточку получил динамовец Константин Тюкавин.

Теперь у команд по 13 очков: "Динамо" занимает третье место, "Спартак" - четвертое.

Во главе турнирной таблицы находится "Краснодар" (15), второе место занимает ЦСКА (13).

В восьмом туре "Динамо" на своем поле сыграет с "Оренбургом", этот матч пройдет 12 сентября. "Спартак 13 сентября дома встретится с "Ростовом".

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