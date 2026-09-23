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Россиянка Чумгалакова вышла в финал ЧЕ по боксу

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Чумгалакова стала финалисткой проходящего в Софии чемпионата Европы по боксу.

В полуфинале в весовой категории до 48 кг она одолела представительницу Польши Ангелику Криштофорскую.

Чумгалакова – двукратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата мира.

Чемпионка мира, четырехкратная чемпионка России Салтанат Меденова в полуфинале в весовой категории до 75 кг уступила ирландке Аоифе О'Рурк и стала бронзовым призером.

ЧЕ стартовал 17 сентября. Турнир проводится под эгидой World Boxing, россияне выступают под флагом и гимном РФ.

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