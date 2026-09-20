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"Атлетико" победил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Атлетико" со счетом 2:1 взяли верх над "Реалом" в мадридском дерби в рамках седьмого тура чемпионата Испании.

Все голы во встрече на поле "Атлетико" состоялись во втором тайме и при численном преимуществе хозяев поля.

На 53-й минуте Алехандро Гримальдо, реализовав пенальти, вывел "Атлетико" вперед. Удару с 11-метровой отметки предшествовало нарушение правил, за которое игрок "Реала" Дин Хейсен получил красную карточку.

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На 59-й минуте мяч вновь влетел в ворота "Реала", автором гола стал Джонатан Дэвид.

"Реалу" удалось сократить отставание в счете на 89-й минуте благодаря точному удару Антонио Рюдигеру.

"Атлетико" набирает 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Реал" - на четвертой строчке, 15 очков. По дополнительным показателям возглавляемая португальцем Жозе Моуринью команда уступает "Бетису", у которого еще имеется игра в запасе.

На вершине турнирной таблицы находится действующий чемпион Испании "Барселона": каталонский клуб достиг в семи матчах максимальных показателей: 21 очко.

Чемпионат Испании возобновится 9 октября после перерыва, отведенного на игры сборных.

Реал Барселона Атлетико футбол
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