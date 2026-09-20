Дзюба усомнился, что продолжит карьеру

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский футболист Артем Дзюба, ныне не выступающий ни за один клуб, предположил, что в дальнейшем не будет выступать в профессиональном футболе.

"Скорее нет, чем да. Ради чего? Лиги чемпионов нету. Если бы позвала какая-то сильная команда... Я понимаю, что в своем возрасте должен помогать в раздевалке, на замену выходить – это одна история. Идти ковыряться где-то в командах таких (других) – ну смысл?", - сказал Дзюба в эфире шоу "Кстати" во "Вконтакте".

Последним клубом 38-летнего Дзюбы был тольяттинский "Акрон", за который он перестал выступать по окончании предыдущего сезона.

Дзюба — четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны, все эти титулы он завоевал в составе "Зенита". В петербургской команде он также дважды выигрывал Кубок России.

В 2022 году Дзюба покинул "Зенит" и отправился в турецкий клуб "Адана Демирспор", однако уже в ноябре того же года вернулся в Россию. В феврале 2023 года он подписал контракт с московским "Локомотивом", а в сентябре 2024 года стал игроком "Акрона" .

До перехода в "Зенит" Дзюба выступал за московский "Спартак", воспитанником которого является. Также на правах аренды он играл за "Томь" и "Ростов".