Поиск

Дзюба усомнился, что продолжит карьеру

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский футболист Артем Дзюба, ныне не выступающий ни за один клуб, предположил, что в дальнейшем не будет выступать в профессиональном футболе.

"Скорее нет, чем да. Ради чего? Лиги чемпионов нету. Если бы позвала какая-то сильная команда... Я понимаю, что в своем возрасте должен помогать в раздевалке, на замену выходить – это одна история. Идти ковыряться где-то в командах таких (других) – ну смысл?", - сказал Дзюба в эфире шоу "Кстати" во "Вконтакте".

СпортДзюба заявил, что покидает "Акрон"Дзюба заявил, что покидает "Акрон"Читать подробнее

Последним клубом 38-летнего Дзюбы был тольяттинский "Акрон", за который он перестал выступать по окончании предыдущего сезона.

Дзюба — четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны, все эти титулы он завоевал в составе "Зенита". В петербургской команде он также дважды выигрывал Кубок России.

В 2022 году Дзюба покинул "Зенит" и отправился в турецкий клуб "Адана Демирспор", однако уже в ноябре того же года вернулся в Россию. В феврале 2023 года он подписал контракт с московским "Локомотивом", а в сентябре 2024 года стал игроком "Акрона" .

До перехода в "Зенит" Дзюба выступал за московский "Спартак", воспитанником которого является. Также на правах аренды он играл за "Томь" и "Ростов".

Артем Дзюба футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Умер чемпион Европы по футболу 1968 года Сандро Маццола

Кейн быстрее всех в истории забил 100 голов в Бундеслиге

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций УЕФА

Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян

Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян
Умершие знаменитости

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Clearlake получила полный контроль над "Челси", выкупив доли у других акционеров

Clearlake получила полный контроль над "Челси", выкупив доли у других акционеров

"Зенит" обыграл "Балтику" и поднялся на третье место в РПЛ

"Зенит" обыграл "Балтику" и поднялся на третье место в РПЛ

Месси вызван в сборную Аргентины

Месси вызван в сборную Аргентины

Батраков и Соболев попали в состав сборной России на товарищеские матчи

Батраков и Соболев попали в состав сборной России на товарищеские матчи