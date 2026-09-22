FIS сняла запрет для представляющих ЦСКА и "Динамо" российских лыжников

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) изменила регламент допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, исключив из перечня ограничений упоминание аффилированных структур вооруженных сил и органов безопасности.

Согласно документу на сайте FIS в новой редакции, теперь запрет на участие в соревнованиях распространяется только на спортсменов, которые добровольно состоят на контрактной основе в с вооруженных силах или органах национальной безопасности России или Белоруссии.

Таким образом, спортсмены, представляющие общества ЦСКА и "Динамо", должны быть допущены к стартам под эгидой FIS.

В начале сентября стало известно, что российские лыжники и сноубордисты вернутся к участию в международных соревнованиях под эгидой FIS, начиная с текущего сезона. Они будут выступать в нейтральном статусе.