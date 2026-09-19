Умер чемпион Европы по футболу 1968 года Сандро Маццола

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский футболист Сандро Маццола скончался на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба "Интера", цвета которого он защищал всю клубную карьеру.

Причины смерти не указываются.

За "Интер" Маццола играл 1961 по 1977 год, в его составе два раза выиграл Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов УЕФА), становился обладателем Межконтинентального кубка, четыре раза завоевал золото чемпионата Италии.

В составе сборной Италии полузащитник выиграл золото чемпионата Европы-1968, стал серебряным призером чемпионата мира-1970.