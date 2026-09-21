В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Члены сборной России по велоспорту на шоссе столкнулись с невыдачей велосипедов в аэропорту в Турции, где они ожидают вылета в Монреаль на чемпионат мира. Об этом заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

"Спортсмены сборной вчера вылетели из Москвы вечером, но сейчас находятся в Турции, ждут вылета в Монреаль, который намечен на 22 сентября, 15:00. Конечно, график сбился, и это неприятно. Самое обидное, что у нас есть время на тренировки, пока мы здесь "застряли", но авиакомпания отказывается выдавать велосипеды", - приводит слова Федерации велоспорта России Иракли Абрамян.

Ранее сообщалось, что россияне вынуждены пропустить индивидуальную гонку с раздельным стартом в связи с проблемами с вылетом из Внуково. Рейсы, которыми должны были отправиться гонщики, были перенесены на более поздний срок, что сделало невозможным участие спортсменов в первой дисциплине программы чемпионата.

Чемпионат мира стартовал 21 сентября и будет проходить до 27 сентября. Россияне получили право выступить на ЧМ в нейтральном статусе.