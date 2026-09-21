Поиск

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ
Фото: Tim de Waele/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Члены сборной России по велоспорту на шоссе столкнулись с невыдачей велосипедов в аэропорту в Турции, где они ожидают вылета в Монреаль на чемпионат мира. Об этом заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

"Спортсмены сборной вчера вылетели из Москвы вечером, но сейчас находятся в Турции, ждут вылета в Монреаль, который намечен на 22 сентября, 15:00. Конечно, график сбился, и это неприятно. Самое обидное, что у нас есть время на тренировки, пока мы здесь "застряли", но авиакомпания отказывается выдавать велосипеды", - приводит слова Федерации велоспорта России Иракли Абрамян.

Ранее сообщалось, что россияне вынуждены пропустить индивидуальную гонку с раздельным стартом в связи с проблемами с вылетом из Внуково. Рейсы, которыми должны были отправиться гонщики, были перенесены на более поздний срок, что сделало невозможным участие спортсменов в первой дисциплине программы чемпионата.

Чемпионат мира стартовал 21 сентября и будет проходить до 27 сентября. Россияне получили право выступить на ЧМ в нейтральном статусе.

велоспорт Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФС представил новую форму сборной России

"Атлетико" победил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Дзюба усомнился, что продолжит карьеру

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Умер чемпион Европы по футболу 1968 года Сандро Маццола

Кейн быстрее всех в истории забил 100 голов в Бундеслиге

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций УЕФА

Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян

Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян
Умершие знаменитости

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Clearlake получила полный контроль над "Челси", выкупив доли у других акционеров

Clearlake получила полный контроль над "Челси", выкупив доли у других акционеров