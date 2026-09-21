Поиск

Главный тренер сборной Испании по футболу продлил контракт с федерацией

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о подписании нового соглашения с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте.

Контракт будет действовать до 2032 года, сообщается на сайте организации.

Решение было принято на заседании совета директоров федерации.

65-летний Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании летом 2022 года. Под его руководством она выиграла ЧМ-2026, Евро-2024, а также Лигу наций УЕФА-2022/23.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

РФС представил новую форму сборной России

"Атлетико" победил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Дзюба усомнился, что продолжит карьеру

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Умер чемпион Европы по футболу 1968 года Сандро Маццола

Кейн быстрее всех в истории забил 100 голов в Бундеслиге

Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций УЕФА

Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян

Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян
Умершие знаменитости

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков