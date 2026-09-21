Главный тренер сборной Испании по футболу продлил контракт с федерацией

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о подписании нового соглашения с главным тренером сборной страны Луисом де ла Фуэнте.

Контракт будет действовать до 2032 года, сообщается на сайте организации.

Решение было принято на заседании совета директоров федерации.

65-летний Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании летом 2022 года. Под его руководством она выиграла ЧМ-2026, Евро-2024, а также Лигу наций УЕФА-2022/23.