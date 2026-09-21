РФС представил новую форму сборной России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - РФС и JOGEL презентовали новую форму сборной России по футболу.

"В основе ее дизайна – первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн, который стал частью игровой футболки", - говорится в сообщении пресс-службы национальной команды страны.

Представлены домашний и гостевой игровые комплекты, а также парадно-тренировочная коллекция.

На внутренней стороне воротника красной, домашней футболки – первые слова гимна: "Россия – священная наша держава". Внутри воротника белой, гостевой футболки, продолжение гимна РФ, строка припева: "Славься, страна! Мы гордимся тобой!".

"Футболка сборной – это символ. С ним связано то ощущение, когда ты защищаешь свою страну и ее честь. И в этом образе отражается история наших побед – спортивных и не только", - сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Первый выход сборной России на поле в новой экипировке запланирован на 29 сентября: в этот день в Казани команда сыграет товарищеский матч против Ирана.