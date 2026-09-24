Российский боксер Рогозин нокаутировал азербайджанца в полуфинале ЧЕ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Вячеслав Рогозин вышел в финал проходящего в Софии чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг.

В полуфинале соревнования он победил представителя Азербайджана Амина Маммадзадэ. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

Россиянка Анастасия Кооль стала бронзовым призером турнира в весовой категории до 54 кг. В полуфинальном противостоянии она уступила сербке Саре Чиркович.

ЧЕ стартовал 17 сентября. Турнир проводится под эгидой World Boxing, россияне выступают под флагом и гимном РФ.