Помощник Карпина в сборной России покинул пост главного тренера "Ростова"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Испанец Джонатан Альба завершил деятельность в качестве главного тренера "Ростова", сообщила пресс-служба футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

"По итогам состоявшегося разговора между руководством клуба и главным тренером Джонатаном Альбой было принято обоюдное решение о прекращении его работы на посту главного тренера "Ростова", а также всего тренерского штаба", - говорится в сообщении.

44-летний специалист начал работать в "Ростове" в 2018 году. В 2025 году, когда главный тренер команды Валерий Карпин решил сосредоточиться на работе в сборной России, Альба занял его пост. При этом сам испанец продолжил работу и в тренерском штабе Карпина в национальной команде.

"В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач "Ростова", которые требуют поступательной и системной работы", - говорится в сообщении.

В настоящий момент "Ростов" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков в девяти матчах.