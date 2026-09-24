Россиянка Чумгалакова победила украинку Охоту в финале ЧЕ по боксу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы по боксу в Софии.

В финале в весовой категории до 48 кг она победила украинку Анну Охоту.



В результате Чумгалакова стала трехкратной чемпионкой Европы, также она - серебряный призер чемпионата мира, шестикратная чемпионка России.



Медаль Чумгалаковой - первая награда высшего достоинства для россиян на ЧЕ в Болгарии.



Чемпионат Европы проходит под эгидой World Boxing, которая сопровождает отбор на Олимпийские игры. Россияне выступают на ЧЕ под флагом и гимном РФ.