Поиск

Россиянка Чумгалакова победила украинку Охоту в финале ЧЕ по боксу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото чемпионата Европы по боксу в Софии.

В финале в весовой категории до 48 кг она победила украинку Анну Охоту.

В результате Чумгалакова стала трехкратной чемпионкой Европы, также она - серебряный призер чемпионата мира, шестикратная чемпионка России.

Медаль Чумгалаковой - первая награда высшего достоинства для россиян на ЧЕ в Болгарии.

Чемпионат Европы проходит под эгидой World Boxing, которая сопровождает отбор на Олимпийские игры. Россияне выступают на ЧЕ под флагом и гимном РФ.

Юлия Чумгалакова бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Помощник Карпина в сборной России покинул пост главного тренера "Ростова"

Футболист ЦСКА Кисляк стал самым дорогим игроком РПЛ

FIS сняла запрет для представляющих ЦСКА и "Динамо" российских лыжников

Карту болельщика введут на матчах Кубка России по футболу с 1 октября

Карту болельщика введут на матчах Кубка России по футболу с 1 октября

Главный тренер сборной Испании по футболу продлил контракт с федерацией

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

В аэропорту Турции отказывают в выдаче велосипедов российским гонщикам перед ЧМ

РФС представил новую форму сборной России

"Атлетико" победил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Дзюба усомнился, что продолжит карьеру

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331

Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331