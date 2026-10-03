Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 41 матча

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 3:1 победили национальную команду Чехии в третьем туре Лиги наций УЕФА.

Игра прошла в Овьедо.

В составе испанской команды голы забили Ламин Ямаль (6-я минута), Родри (25), Микель Мерино (89).

Автор гола в составе сборной Чехии – Иржи Слама (69).

На 85-й минуте у Чехии был удален Ладислав Крейчи: получил вторую желтую карточку.

Испания набрала 9 очков и лидирует в третьей группе элитной Лиги А. Далее идут Англия (6), Хорватия (3) и Чехия (0).

Благодаря этой победе, сборная Испании продлила беспроигрышную серию, которая теперь составляет 41 матч. Последнее к настоящему моменту ее поражение датировано мартом 2024 года, когда испанцы потерпели поражение от Колумбии (0:1).