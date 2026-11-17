Даниил Медведев победил на старте Итогового турнира ATP

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев взял верх над итальянцем Флавио Коболли в матче первого тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.

Результат – 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Медведева.

В мировом рейтинге российский теннисист занимает пятое место, Коболли – шестое.

В другом матче группы Ивана Лендла третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл восьмую ракетку американца Фрэнсиса Тиафо – 6:2, 6:2.

18 ноября Медведев сыграет с Алькарасом.

В Итоговом турнире ATPтрадиционно принимают участие восемь сильнейших по рейтингу теннисистов. При этом вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер досрочно завершил сезон, его заменил занимающий десятое место в рейтинге испанец Рафаэль Ходар. Заявленный в качестве запасного девятая ракетка мира Тэйлор Фриц также снялся с соревнования.

Действующий победитель турнира – Синнер, он становился триумфатором два раза подряд. В 2020 году Итоговый турнир выиграл Медведев, в 2009 – его соотечественник Николай Давыденко.