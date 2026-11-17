Сборная Германии забила пять голов Нидерландам в Лиге наций УЕФА

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии со счетом 5:0 разгромили национальную команду Нидерландов в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра прошла в Берлине.

Голы забили Дерри Шерхант, Флориан Вирц (60, 71), Нико Шлоттербек (65), Браян Груда (78).

Для сборной Нидерландов это поражение стало первым под руководством Хави, ставшего главным тренером команды летом этого года.

В другом матче группы 2 элитной Лиги А Греция дома со счетом 1:0 победила Сербию. На 69-й минуте гол забил Георгиос Масурас.

Германия, Нидерланды и Греция набрали по 11 очков. Сборные Германии и Нидерландов оказались выше по дополнительным показателям и вышли в четвертьфинал.

У Сербии 0 очков.

Действующий чемпион Лиги наций УЕФА – сборная Португалии.