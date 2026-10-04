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Россиянин Копылов победил камерунца на турнире UFC

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов одержал победу над камерунцем Атеба Готье на турнире UFC 332 в США.

Поединок представителей среднего веса завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Для 34-летнего россиянина эта победа стала 16-й в ММА при пяти поражениях.

В другом поединке турнира россиянин Андрей Пуляев проиграл представителю Арубы Дэмиану Пинасу также нокаутом в первом раунде. На счету 29-летнего Пуляева теперь 10 побед и шесть поражений.

UFC Роман Копылов Андрей Пуляев
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