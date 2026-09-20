Менеджер Волкова позорным решение UfC провести титульный бой Гана с Хокитом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Иван Банников, менеджер российского тяжеловеса Александра Волкова, в резкой форме резко раскритиковал решение UFC организовать титульный поединок между французом Сирилом Ганом и американцем Джошем Хокитом.

"Подобные бои, как Ган — Хокит, не имеют ни интриги, ни спортивного смысла. UFC просто надеется, что неадекватное поведение Хокита поможет создать хайп вокруг боя. Мы дожили до поп‑ММА в сильнейшей организации мира. Это большой урок для всех фанатов, которые относятся к смешанным единоборствам как к спорту", — приводит слова Банникова "Матч ТВ".

Ожидалось, что соперником Гана будет Волков.

"Александр заслужил право сражаться за титул, но, несмотря на обещания, в UFC нам дали понять, что они не знают, как продавать третий бой Волкова и Гана западной аудитории. Это все оправдания", - отметил менеджер.

"Все, что мы можем, это дать понять UFC, что такие чемпионские бои — это позор спорта", - подчеркнул Банников, призвав болельщиков Волкова в соцсетях убедить руководство UFC в проведении боя Гана с россиянином.

Ранее сообщалось о решении британца Тома Аспинэлла отказаться от пояса UFC в тяжелом весе. В рейтинге дивизиона Волков занимает второе место, Хокит – шестое.