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Боец ММА Мясников уверен, что Царукян заслужил титульный бой в UFC

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Валерий Мясников восхищен победой соотечественника Армана Царукяна в поединке UFC против бразильца Маурисио Руффи.

СпортРоссиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331Россиянин Царукян нокаутировал бразильца Руффи на турнире UFC 331Читать подробнее

"Крутейший финиш в исполнении Армана. Я ждал его победы, но не думал, что это будет вот так. Царукян - очень сильный универсал. Было тревожно, что у него не совсем пошла борьба, но он сумел перестроиться и показать, что и в стойке с ним нужно считаться", - сказал Мясников "Интерфаксу".

Заслуженная яркая победа, после которой он буквально потребовал титульник у Даны Уайта (главы UFC – ИФ). Думаю, тут уже без вариантов. Зимой мы будем смотреть бой Царукян - Гэтжи, а после увидим Армана с поясом", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Царукян победил Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. Поединок спортсменов легкой весовой категории завершился в первом раунде нокаутом.

UFC ММА Валерий Мясников Арман Царукян
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