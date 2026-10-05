Нариман Акавов стал новым спортдиректором ФК "Локомотив"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нариман Акавов занял пост спортивного директора "Локомотива", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

В этой должности Акавов сменил Дмитрия Ульянова, об отставке которого сообщалось 25 сентября.

Сообщается, что Акавов имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере международной селекции и спортивной аналитики. Он проходил профильное обучение и стажировки в ряде ведущих мировых клубов, включая итальянскую "Аталанту", английский "Фулхэм", нидерландский "Аякс", испанский "Атлетико" и бразильский "Флуминенсе".

Ранее Акавов руководил селекционными отделами московских команд: в 2020 году работал в "Спартаке", а в периоды с февраля 2021 года по июнь 2023 года и с февраля 2025 года по июнь 2026 года занимал пост шеф-скаута и возглавлял селекцию в "Динамо".

Кроме того, с ноября 2022 года Нариман Акавов преподает на курсе "Спортивный директор" в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (ВШЭ).

В настоящий момент "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав в девяти матчах семь очков.