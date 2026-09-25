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Дмитрий Ульянов покинул пост спортивного директора "Локомотива"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Локомотив" расторг трудовой договор со спортивным директором Дмитрием Ульяновым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Решение принято по соглашению сторон.

Ульянов занимал эту должность с ноября 2022 года.

"За четыре года с Дмитрием Ульяновым во главе спортивного блока "Локомотив" добился определенной стабилизации состава и в сезоне-2025/26 занял третье место, выиграв бронзовые медали чемпионата страны", - говорится в сообщении.

В настоящий момент "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав в девяти матчах семь очков.

Локомотив футбол Дмитрий Ульянов
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