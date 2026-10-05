Медведев дисквалифицирован в матче с Джоковичем за попадание в болельщика

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев был дисквалифицирован в полуфинале турнира в Пекине против серба Новака Джоковича.

Он был наказан за попадание мячом в лицо болельщику после того, как на эмоциях отправил снаряд в сторону трибун. Инцидент произошел при счете 7:5, 5:3 в пользу Джоковича.

В результате победителем был объявлен Джокович, он вышел в финале, где встретится с австралийцем Алексом Де Минором.

Категория турнира в Пекине – ATP500.

Джокович – рекордсмен турнира по титулам, он выигрывал его шесть раз. Из россиян триумфатором Открытого чемпионата Китая становился Марат Сафин в 2004 году.