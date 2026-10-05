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Женская сборная России по волейболу выступит на ЧМ-2027

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сборная России включена в число команд, которые примут участие в чемпионате мира по волейболу среди женщин в 2027 году. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Отмечается, что национальная команда получила право выступить на ЧМ благодаря высокому месту в мировом рейтинге FIVB: 11-му.

В общей сложности за награды поборются 32 сборные.

Президент ВФВ Станислав Шевченко отметил, что участие сборной России в ЧМ стало возможным благодаря решению FIVB сохранить за ней рейтинговые очки после снятия санкций.

"Благодарны коллегам за возможность сыграть с сильнейшими командами планеты на ключевом старте предстоящего сезона. Это станет отличной проверкой для команды накануне Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Надеемся, что политика больше не будет вмешиваться в спорт", - сказал Шевченко.

ЧМ пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в Анахайме, Монреале, Омахе, Орландо и Квебеке.

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