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Гендиректор "Динамо" заявил, что клуб будет ждать Овечкина в любой роли

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Динамо" будет радо видеть нападающего Александра Овечкина в любом качестве, заявил генеральный директор московского ХК Анатолий Харчук.

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"Сегодня Александр Овечкин объявил о том, что сезон 2026/2027 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. В первую очередь, хочется пожелать, чтобы этот сезон для Александра прошел без травм, а болельщики стали свидетелями достижения новых высот и ярких матчей в исполнении Саши", - приводит слова Харчука пресс-служба "Динамо".

Гендиректор напомнил, что Овечкин начинал взрослую карьеру именно в столичном клубе.

"Приятно отметить, что именно воспитанник "Динамо" добился таких высот в хоккее и стал настоящей легендой и кумиром для многих поколений мальчишек", - сказал Харчук.

"Мы будем искренне рады видеть его в любом качестве в родном клубе. Двери московского "Динамо" для Александра Михайловича всегда открыты!" - отметил он.

В понедельник 41-летний Овечкин объявил, что сезон-2026/27 будет последним для него в НХЛ. Всю карьеру в этой лиге россиянин провел в составе "Вашингтона", завоевал Кубок Стэнли и стал самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Александр Овечкин Вашингтон Кубок Стэнли Динамо НХЛ хоккей
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