Овечкин объявил об уходе из "Вашингтона" по окончании сезона

Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист Александр Овечкин покинет "Вашингтон" по окончании сезона-2026/27.

В пресс-службе клуба Национальной хоккейной лиги сообщили, что форвард объявил партнерам по команде: этот сезон будет для него последним в составе "Вашингтона".

"Я очень люблю эту игру, но в глубине души понимаю, что это правильное решение. Для меня было важно сделать это объявление до нашей первой домашней игры, чтобы у меня была возможность поблагодарить всех людей, связанных с хоккеем, всех, кто так важен для меня и моей семьи и помогал мне как в хорошие времена, так и в период неудач. Без них я бы не смог достичь всего, чего достиг в жизни", - сказал Овечкин.

41-летний Овечкин играет за "Вашингтон" с 2005 года. Он – рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, 929 голов. С учетом плей-офф на его счету 1006 голов, что на десять меньше чем у рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки.

В 2018 году Овечкин выиграл Кубок Стэнли.

В 2026 году у россиянина истек срок действия контракта с "Вашингтоном", но в июле Овечкин подписал новое соглашение с клубом. Предполагалось, что после карьеры в НХЛ хоккеист вернется в родной клуб, московское "Динамо".

В стартовавшем недавно сезоне-2026/27 Овечкин провел с "Вашингтоном" два матча, в первом из них оформил на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра столичной команды пройдет в ночь на 8 октября по московскому времени: дома она встретится с "Питтсбургом".