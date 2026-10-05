ЦСКА выиграл девятый матч подряд в КХЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 3:1 победили уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Москве.

В составе армейского клуба голы провели Прохор Полтапов (28 минута), Николай Коваленко (49), Максим Соркин (52). Автор гола у "Салавата Юлаева": Девин Броссо (33).

ЦСКА выиграл в КХЛ девятый матч подряд. Команда занимает второе место в Западной конференции, набрав 20 очков. Столько же – у располагающегося выше ярославского "Локомотива".

"Салават Юлаев" - на пятом месте в Восточной конференции, 13 очков.