Поиск

ЦСКА выиграл девятый матч подряд в КХЛ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 3:1 победили уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Москве.

В составе армейского клуба голы провели Прохор Полтапов (28 минута), Николай Коваленко (49), Максим Соркин (52). Автор гола у "Салавата Юлаева": Девин Броссо (33).

ЦСКА выиграл в КХЛ девятый матч подряд. Команда занимает второе место в Западной конференции, набрав 20 очков. Столько же – у располагающегося выше ярославского "Локомотива".

"Салават Юлаев" - на пятом месте в Восточной конференции, 13 очков.

КХЛ ЦСКА хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Овечкин объявил об уходе из "Вашингтона" по окончании сезона

Овечкин объявил об уходе из "Вашингтона" по окончании сезона

Женская сборная России по волейболу выступит на ЧМ-2027

"Cпартак" продлил контракт с Барко

"Cпартак" продлил контракт с Барко

Оргкомитет представил эмблемы Олимпиады и Паралимпиады Игр-2032

Оргкомитет представил эмблемы Олимпиады и Паралимпиады Игр-2032

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал Лиги наций УЕФА

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Пекине

Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Пекине

Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 41 матча

Сборная России по футболу разгромила команду Намибии в товарищеском матче

Сборная России по футболу разгромила команду Намибии в товарищеском матче

Немец Райндль возглавил Международную федерацию хоккея

Немец Райндль возглавил Международную федерацию хоккея