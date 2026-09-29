ЦСКА победил СКА в матче КХЛ с 11 голами

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 6:5 обыграли петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе ЦСКА голы провели Павел Карнаухов (11, 38, 40 минуты), Николай Коваленко (14, 23), Дмитрий Бучельников (45). Авторы голов в составе СКА: Василий Атанасов (6, 22), Рокко Гримальди (26), Никита Дишковский (46). Владислав Романов (50).

ЦСКА выиграл шестой матч подряд и, набрав 14 очков, занимает второе место в Западной конференции КХЛ. СКА – на третьем месте, также 14 очков. Лидирует на Западе действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" (16).