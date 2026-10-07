Поиск

Прощальный матч Месси завершился победой Аргентины над Бенином

Прощальный матч Месси завершился победой Аргентины над Бенином
Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Бенина со счетом 3:0 в товарищеском матче, который стал последним для форварда Лионеля Месси в составе национальной команды.

Встреча прошла на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" в Буэнос-Айресе.

Голами у аргентинцев отметились Николас Отаменди и Нико Пас. На 71-й минуте Месси реализовал пенальти, он также отметился двумя голевыми передачами.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в августе 2005 года в товарищеском матче против Венгрии. За национальную команду он провел 208 игр, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач. В составе сборной форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).

Решение завершить выступления за сборную Месси принял после чемпионата мира 2026 года.

Буэнос-Айрес Аргентина Лионель Месси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная Испании по футболу продлила беспроигрышную серию до 42 матчей

Роналду заявил, что не намерен вскоре прекращать выступления за сборную

Роналду заявил, что не намерен вскоре прекращать выступления за сборную

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работы

"Металлург" отстранил главного тренера Разина от работы

Сборная Франции разгромила Бельгию в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Франции разгромила Бельгию в матче Лиги наций УЕФА

Овечкин объявил об уходе из "Вашингтона" по окончании сезона

Овечкин объявил об уходе из "Вашингтона" по окончании сезона

Женская сборная России по волейболу выступит на ЧМ-2027

"Cпартак" продлил контракт с Барко

"Cпартак" продлил контракт с Барко

Оргкомитет представил эмблемы Олимпиады и Паралимпиады Игр-2032

Оргкомитет представил эмблемы Олимпиады и Паралимпиады Игр-2032

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал Лиги наций УЕФА