Прощальный матч Месси завершился победой Аргентины над Бенином

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Бенина со счетом 3:0 в товарищеском матче, который стал последним для форварда Лионеля Месси в составе национальной команды.

Встреча прошла на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" в Буэнос-Айресе.



Голами у аргентинцев отметились Николас Отаменди и Нико Пас. На 71-й минуте Месси реализовал пенальти, он также отметился двумя голевыми передачами.

Месси дебютировал за сборную Аргентины в августе 2005 года в товарищеском матче против Венгрии. За национальную команду он провел 208 игр, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач. В составе сборной форвард выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).



Решение завершить выступления за сборную Месси принял после чемпионата мира 2026 года.