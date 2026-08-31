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Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины
Лионель Месси
Фото: Simon M Bruty/Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нападающий Лионель Месси объявил о том, что завершил карьеру в сборной Аргентины по футболу.

В соцсетях восьмикратный обладатель "Золотого мяча" назвал решение болезненным, но время, когда он его принял - подходящим.

По словам футболиста, о решении завершить выступления за национальную команду страны он задумывался еще по окончании чемпионата мира-2026, где сборная Аргентины стала серебряным призером. А недавняя смерть отца, подчеркнул Месси, укрепила его в этом намерении.

Лионель Месси выступал за сборную Аргентины 20 лет, в 2022 году стал чемпионом мира.

На клубном уровне Месси защищает цвета "Интер Майами" (США). Значительную часть карьеры провел в испанской "Барселоне", выиграв с ней множество национальных и международных титулов.

Лионель Месси футбол
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