Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

Лионель Месси Фото: Simon M Bruty/Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нападающий Лионель Месси объявил о том, что завершил карьеру в сборной Аргентины по футболу.

В соцсетях восьмикратный обладатель "Золотого мяча" назвал решение болезненным, но время, когда он его принял - подходящим.



По словам футболиста, о решении завершить выступления за национальную команду страны он задумывался еще по окончании чемпионата мира-2026, где сборная Аргентины стала серебряным призером. А недавняя смерть отца, подчеркнул Месси, укрепила его в этом намерении.



Лионель Месси выступал за сборную Аргентины 20 лет, в 2022 году стал чемпионом мира.



На клубном уровне Месси защищает цвета "Интер Майами" (США). Значительную часть карьеры провел в испанской "Барселоне", выиграв с ней множество национальных и международных титулов.