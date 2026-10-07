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Спортивный директор "Спартака" заявил, что никогда не вел переговоров по Дзюбе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Спартак" не рассматривал возвращение нападающего Артема Дзюбы, заявил спортивный директор московского футбольного клуба Франсис Кахигао.

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"По Дзюбе я никогда не вел никаких переговоров и не общался с его представителями", - приводит слова Кахигао "Спорт-Экспресс".

Ранее представитель футболиста Леонид Гольдман заявлял, что "Спартак" отказался подписывать контракт с Дзюбой.

38-летний нападающий – воспитанник "Спартака". В 2015 году он перешел из "Спартака" в "Зенит", в составе которого завоевал немало титулов. Дзюба - четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны, двукратный обладатель Кубка России.

Последним клубом Дзюбы был тольяттинский "Акрон", который он покинул по окончании прошлого сезона. 1 октября спортсмен заявил, что его карьера завершена.

Спартак Леонид Гольдман Франсис Кахигао Артем Дзюба
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