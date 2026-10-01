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Дзюба завершил карьеру

Дзюба завершил карьеру
Фото: Олег Бухарев/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нападающий Артем Дзюба заявил, что завершил выступления в профессиональном футболе.

"Карьера закончилась. Официально не буду заявлять", - приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

При этом 38-летний футболист допустил, что поиграет за какую-нибудь команду в кубковом матче.

Артем Дзюба — четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны. Все эти трофеи он завоевал, выступая за "Зенит". В составе петербургского клуба форвард также дважды становился победителем Кубка России.

В 2022 году Дзюба ушел из "Зенита" и перебрался в турецкий "Адана Демирспор", но уже в ноябре того же года вернулся в Россию. В феврале 2023 года он подписал соглашение с московским "Локомотивом", а в сентябре 2024 года пополнил ряды тольяттинского "Акрона". По окончании прошлого сезона покинул эту команду и с тех пор оставался без клуба.

До перехода в "Зенит" нападающий защищал цвета московского "Спартака", воспитанником которого является. Также на правах аренды он выступал за "Томь" и "Ростов" (в этой команде также выиграл Кубок России).

Артем Дзюба футбол
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