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"Металлург" обыграл "Адмирал" в первом матче после отстранения Разина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:0 победили владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы забили Никита Михайлис (29 минута), Нэйтан Тодд (38), Владимир Ткачев (59, в пустые ворота).

Для "Металлурга" игра стала первой после того, как клуб отстранил от работы главного тренера Андрея Разина.

Команда продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ, набрав 21 очко. "Адмирал" - на восьмой строчке, 11 очков.

хоккей
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