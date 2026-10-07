"Металлург" обыграл "Адмирал" в первом матче после отстранения Разина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 3:0 победили владивостокский "Адмирал" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы забили Никита Михайлис (29 минута), Нэйтан Тодд (38), Владимир Ткачев (59, в пустые ворота).

Для "Металлурга" игра стала первой после того, как клуб отстранил от работы главного тренера Андрея Разина.

Команда продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ, набрав 21 очко. "Адмирал" - на восьмой строчке, 11 очков.