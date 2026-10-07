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"Спартак" прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Спартака" со счетом 5:2 одолели "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Сочи.

В составе "Спартака" голы провели Даниил Гутик (14 минута), Михаил Мальцев (17), Сергей Лукьянцев (32), Джоуи Кин (50), Егор Филин (59).

Авторы голов в составе "Сочи": МатвейГуськов (41), Александр Хохлачев (46).

"Спартак" прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ. Набрав 14 очков, команда занимает шестое место в Западной конференции. "Сочи" - на последнем, 11-м месте: 4 очка.

КХЛ Спартак Сочи
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